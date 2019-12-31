В США курсанты регулярно встречали инструктора нацистским приветствием

Американские курсанты, проходящие подготовку на тюремных надзирателей, встречали своего инструктора нацистским приветствием, сообщает РИА Новости со ссылкой на доклад департамента штата Западная Вирджиния по военным вопросам и общественной безопасности.

Слушатели «в знак уважения» вставали, когда в аудиторию входила их наставница Кэсси Бирд, и вскидывали руки. В определенный момент материалы о происходящем попали в сеть и местные власти инициировали расследование. Его результатом стало увольнение нескольких сотрудников учебного центра.

«Жест начал делать один из курсантов, позже другие присоединились к нему. Несколько курсантов знали его историческое значение и отказались повторять за всеми. Другие, кто понимал, что подразумевается под этим жестом, чувствовали давление и присоединялись к классу, чтобы не выделяться», — говорится в тексте документа.

В ходе расследования также выяснилось, что инструктор Кэсси Бирд, в дальнейшем приказывая выполнять нацистское приветствие, якобы ничего не знала о его истинном подтексте. Помимо прочего выяснилось, что наставница заставила своих подопечных изготовить плакат с надписью: «Хайль, Бирд!». По словам одного из сотрудников учебного центра, Кэсси Бирд считала себя «крепким орешком», такой же «как Гитлер».

Специалисты департамента, проводившие проверку, несмотря на это не нашли признаков дискриминации по расовому, религиозному или этническому признаку.

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