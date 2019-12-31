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Войны и болезни: обнародованы пророчества Ванги на 2020 год

, 10:19 | Ниса Мурзанаева Видео 626

Вокруг предсказаний слепой ясновидящей нередко поднимается ажиотаж. Это связано с тем, что прошлые сообщения провидицы во многом сбылись.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Meike Engels, Birgit Koch, /Miro May, /Jochen Tack

В сети опубликовали предсказания знаменитой ясновидящей Ванги на 2020 год. Самыми громкими заявлениями провидицы стали сообщения о религиозных войнах в Европе, страшной эпидемии в Африке и открытии российского ученого, которое способно продлевать человеческие жизни. Об этом сообщает издание ysia.ru.

Военные конфликты на религиозной почве в странах Европы тревожили Вангу больше всего. Стоит отметить, что ясновидящая сделала предсказание еще до огромного наплыва в страны Старого Света эмигрантов из государств Ближнего Востока и Африки. Предсказательница утверждала, что «толпы инакомыслящих, представляясь жертвами», превратятся «в слуг дьявола».

Ванга к 2020 году предсказала катастрофическую масштабную эпидемию в Африке, которая унесет множество человеческих жизней. В течение всего предстоящего года, по словам ясновидящей, ученые со всего мира будут биться над лекарством от страшного заболевания.

Предсказательница также поведала о том, что ожидает Россию в 2020 году. По словам Ванги, некий российский ученый сделает невероятное открытие в сфере медицины. Провидица утверждала — исследователь и новатор «продлит жизнь» и «упредит смерть».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что наследница Ванги предрекла Украине новый Майдан в 2019 году.

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