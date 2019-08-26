Наследница Ванги предрекла Украине новый Майдан в 2019 году

Предсказавшая ряд крупных терактов и катастроф французская ясновидящая Каеде Убер, которую многие называют наследницей Ванги, предрекла новые потрясения для Украины.

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После испытаний ракет в США мировая пресса снова обратилась к прогнозам Убер и нашла в них упоминание России и Украины. Во втором случае француженка пессимистична. По ее мнению, в соседнем государстве до конца 2019 года произойдет новый Майдан. Госпереворот обернется массовыми беспорядками и хаосом.

В случае с Российской федерации предсказательница говорит об улучшении — страну ждет стабильное экономическое развитие несмотря на санкционное давление и сложную внешнеполитическую ситуацию.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о знаках зодиака, которым, по прогнозу Ванги, особенно повезет в 2019 году.