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Раскрыты характеристики PlayStation 5 и Xbox Series X

, 9:58 | Василий Заика Видео 20

Официальный выход приставок запланирован на конец 2020 года.

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Фото, видео: novedadesaca.mx, tomsguide.com, news.microsoft.com, game-thought.com

Характеристики приставок PlayStation 5 и Xbox Series X обнародовал портал Eurogamer. Издание, основываясь на данных сетевых утечек, сравнило возможные параметры консолей с их предыдущими версиями.

Согласно информации источников, PlayStation 5 будет оснащена восьмиядерным процессором AMD Zen 2 с поддержкой технологии SMT и неизвестной частотой ядер. Приставка будет иметь видеоускоритель Navi с 36 вычислительными блоками частотой 2000 мегагерц и оперативной памятью формата GDDR6 скоростью до 512 гигабит в секунду. Авторы материала отметили высокий уровень производительности PlayStation 5 по сравнению с предыдущей версией.

Конкурентная приставка от Microsoft Xbox Series X, по данным издания, должна получить идентичный процессор. Инсайдеры намекнули, что консоль будет оснащена видеоускорителем Navi с 56 кастомными вычислительными блоками, работающими на частоте 1700 мегагерц. «Оперативка» приставки от Microsoft может получить большую пропускную способность, чем у конкурента от Sony — 560 гигабит в секунду против 512-ти.

Издание отмечает, что инженеры японской корпорации могут нарочно снизить производительность компонентов, чтобы стоимость приставки осталась на приемлемом уровне. Что касается консоли от Microsoft, то ее разработчики готовы пойти на увеличение цены ради высокой производительности.

Старт продаж приставок PlayStation 5 и Xbox Series X, по некоторым данным, запланирован на конец 2020 года.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что одна из самых ожидаемых игр года — Death Stranding — вышла на платформе PlayStation 4.

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