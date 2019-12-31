Сестра Ким Кардашьян подарила годовалой дочери бриллиантовое кольцо

Американская бизнесвумен и звезда реалити-шоу «Семейство Кардашьян» 22-летняя Кайли Дженнер подарила годовалой дочери Сторми бриллиантовое кольцо. Знаменитость может позволить себе вручать такие презенты — она самый молодой миллионер в истории.

В Instagram появилось видео, на котором Сторми демонстрирует колечко с бриллиантами на фоне новогодней елки.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от The Shade Room (@theshaderoom) 25 Дек 2019 в 8:36 PST

Сторми — единственная дочь Кайли Дженнер и ее возлюбленного 28-летнего трэп-исполнителя и продюсера Трэвиса Скотта. Поклонники звездной пары утверждают — их ребенок побьет рекорд мамы, и станет новым самым юным миллионером в истории.

Instagram @kyliejenner

Несколько месяцев назад в сети появилась информация о том, что Кайли Дженнер и Трэвис Скотт взяли паузу в отношениях и разъехались на некоторое время. Возлюбленные до сих пор никак не прокомментировали слухи о разрыве.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что наряд годовалой дочки Кайли Дженнер взорвал сеть.