Сестра Ким Кардашьян подарила годовалой дочери бриллиантовое кольцо

Американская бизнесвумен и звезда реалити-шоу «Семейство Кардашьян» 22-летняя Кайли Дженнер подарила годовалой дочери Сторми бриллиантовое кольцо. Знаменитость может позволить себе вручать такие презенты — она самый молодой миллионер в истории.
В Instagram появилось видео, на котором Сторми демонстрирует колечко с бриллиантами на фоне новогодней елки.
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Сторми — единственная дочь Кайли Дженнер и ее возлюбленного 28-летнего трэп-исполнителя и продюсера Трэвиса Скотта. Поклонники звездной пары утверждают — их ребенок побьет рекорд мамы, и станет новым самым юным миллионером в истории.
Несколько месяцев назад в сети появилась информация о том, что Кайли Дженнер и Трэвис Скотт взяли паузу в отношениях и разъехались на некоторое время. Возлюбленные до сих пор никак не прокомментировали слухи о разрыве.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что наряд годовалой дочки Кайли Дженнер взорвал сеть.