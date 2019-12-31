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«Уже поет!» Мария Порошина рассказала о таланте маленького сына

, 10:49 | Ниса Мурзанаева Видео 385

Актриса считает, что малыш приобрел любовь к музыке из-за ее необычного досуга во время беременности.

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Фото, видео: Instagram @poroshinamariyamikhaylovna

В начале января сыну Марии Порошиной исполнится годик. Однако, по словам звездной мамы, маленький Андрей уже демонстрирует свои таланты. Актриса утверждает, что ее ребенок может самостоятельно исполнять музыкальные произведения.

«Он уже поет! Думаю, это оттого, что во время беременности я постоянно слушала оперу в Большом театре. Только за два месяца побывала на пяти оперных премьерах!» — цитирует артистку 7days.ru.

Instagram @poroshinamariyamikhaylovna

Мария Порошина также рассказала, как собирается встретить новый 2020 год. Актриса намерена поехать загород в компании близких друзей.

«Мы так давно дружим, что стали уже как одна большая семья… Хочется отойти немножечко от московских проблем», — поделилась знаменитость.

По словам Марии Порошиной, в деревне она вместе с приятелями будет кататься по заледенелому пруду на коньках, жечь костры, ходить в валенках и греться рядом с настоящей русской печкой.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Мария Порошина опубликовала фото с дочками и единственным сыном.

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