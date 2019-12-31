Вино России: опубликован текст закона о виноградарстве и виноделии

Еще одно изменение, которое ждет нас в 2020-м — вступление в силу закона о виноградарстве и виноделии. Его текст официально опубликован.

Документ вводит термин «вино России» и призван поддержать отечественных производителей и защитить потребителей.

Одних только определений, что может называться истинным российским вином, в законе около 80-ти.

«Для наших производителей ключевой вопрос. Насколько я понимаю, виноматериал так называемый танкерами завозят. Здесь просто по бутылкам разливают и все. Тогда нашим производителям винограда и вина из него становятся конкурировать практически невозможно», — заявил президент России Владимир Путин.

Согласно новому закону, российское вино должно производиться только из винограда, выращенного на территории нашей страны. Нельзя использовать изюм или консервированное сусло, и тем более — никаких красителей. И, конечно, истинный напиток нельзя разбавлять водой.

Для российских виноделов новый закон стал настоящим прорывом. Он поможет отечественным производителям закрепится в плеяде лучших виноделов мира и оттеснить ранее признанных лидеров — французов и итальянцев. В общем, все направлено на то, чтобы покупатель, подойдя в магазине к полке с надписью «вино России», был уверен, что перед ним продукт высшей пробы. Новые положения вступят в силу уже в конце июня 2020-го.

Ранее 5-tv.ru подробно рассказывал, что принятие закона о виноградарстве и виноделии российские производители вин называют историческим событием. Он открывает новую эпоху в славной истории отечественного вина. Это новая база всей отрасли и по сути — настоящий прорыв. Наши вина регулярно берут гран-при всевозможных международных выставок. И уверенно теснят ранее признанных лидеров — французов и итальянцев. Сейчас при такой значительной поддержки государства перед отечественными виноделами открываются просто безграничные перспективы.