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В Госдуме предложили наказывать водителей за злоупотребление «аварийкой»

, 11:00 | Василий Заика Видео 47

По мнению депутата Виталия Милонова, в крупных городах страны участились случаи преднамеренного и несанкционированного перекрытия проезжей части дорог.

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Фото, видео: drive2.ru, globallookpress.com /Russian State Duma Photo Service, /Komsomolskaya Pravda

Депутат Государственной думы РФ Виталий Милонов предложил начальнику ГИБДД Михаилу Черникову наказывать автолюбителей за злоупотребление «аварийкой».

По мнению народного избранника, в крупных городах страны дорожная обстановка усложняется. Этому способствуют, в том числе, те водители, которые бросают автомобили в неположенных местах с включенной аварийной сигнализацией.

«В крупных городах России сложилась нездоровая практика, когда автовладельцы оставляют свои машины на проезжей части вне мест разрешенной парковки, лишь включив сигналы аварийной остановки», — цитирует РИА Новости текст обращения Виталия Милонова.

Парламентарий отмечает, что водители паркуют автомобили с «аварийкой» порой в несколько рядов и идут по своим делам, снижая тем самым пропускную способность городских автомагистралей.

Помимо прочего, Виталий Милонов обратил внимание руководителя автоинспекции на несанкционированное перекрытие дорог. Депутат привел в пример блогеров и музыкантов, которые зачастую безнаказанно останавливают движение для съемок.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что подушки безопасности угрожают жизни российских водителей.

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