«Не декабристка я»: Климова прокомментировала свой развод с Месхи

Российская актриса театра и кино Екатерина Климова откровенно рассказала о своей личной жизни в интервью журналу «Караван историй», пишет «7 Дней.ру». В этом году она развелась со своим третьим мужем, Гелой Месхи, и прокомментировала тему развода.

«Жизнь соткана из разных событий — и радостных, и грустных. Но именно благодаря тому, что в личной жизни сейчас пустота, я смогла осуществить давнюю мечту моей мамы — поехать вместе на Святую землю, ходить с ней за ручку, разговаривать ночами, секретничать… В общем, снова вернуться в детство, когда не было еще ни мужей, ни детей, ни десятков ролей. Мы с мамой очень давно не проводили столько времени вместе, а может, даже никогда. Поездка значима еще и тем, что оказались здесь в день рождения отца, которого не стало девять лет назад», — поделилась знаменитость.

По словам Климовой, актерам крайне тяжело сохранить свой брак.

«Наверное, моя личная жизнь не складывается из-за перфекционизма — не только в том, что связано с детьми, но и в профессии. Слишком много сил, энергии уходит из семьи вовне, а отношения мужчины и женщины подразумевают самоотдачу, сосредоточенность друг на друге. Требуется время, чтобы сохранить в быту глубокое чувство. По моему мнению, быть хорошей женой, оставаясь отличной матерью и востребованным профессионалом, невозможно. По крайней мере, у меня это до сих пор не получилось», — считает звезда.

Екатерина отмечает, что есть много минусов актерской жизни — постоянные разлуки, суета, постельные сцены на съемочной площадке и эмоциональное выгорание, которые сказываются на отношениях.

«Или еще нюанс: на работе актриса подтянута, в тонусе, в хорошем настроении, а приползает домой уставшей, с единственным желанием, чтобы ее оставили в покое. И остается бедному мужчине печальное зрелище… Светиться круглыми сутками невозможно, к чему обман? И снова встает выбор — аккумулировать силы для мужа или отдать их профессии. А если еще и сам мужчина — артист? Он уезжает, а я не могу лететь следом — у меня дети, у них школа. Не декабристка я, одним словом…», — говорит актриса.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Екатерина Климова пришла на премию в откровенном платье.