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Видео возмущенных иракцев, штурмующих посольство США в Багдаде

, 15:41 | Сергей Зеленский Видео 99

В результате противостояния с полицией, которая применила гранаты и слезоточивый газ, пострадали десять человек.

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Фото, видео: Ahmad Al-Rubaye/AFP, REUTERS

По меньшей мере десять человек пострадали в ходе беспорядков возле посольства США в Багдаде. Иракцы из числа сторонников шиитского ополчения «Аль-Хашд аш-Шааби» («Силы народной мобилизации») собрались возле дипмиссии в знак протеста против устроенной накануне атаки американского беспилотника на лагерь шиитской группировки «Катаиб Хезболла» в пограничном с Сирией городе Эль-Каим, передает ТАСС.

Сотни, а по некоторым данным десятки тысяч собравшихся возле посольства подожгли ворота и часть внешней стены одного из зданий территории США.

Прибывшая на место полиция стала разгонять протестующих гранатами со слезоточивым газом.

Twitter @CarlZha

По данным местных СМИ, в промежуток между атакой дронов и началом акции протеста американские дипломаты покинули свою резиденцию, а затем и Ирак, вылетев из международного аэропорта Багдада в неизвестном направлении.

«Катаиб Хезболла», созданная в 2003 году, является боевым крылом «Аль-Хашд аш-Шааби», в ее рядах насчитывается около трех тысяч бойцов. Они сражались на стороне иракской армии и внесли вклад в разгром террористической группировки «Исламское государство»*. Руководство «Катаиб Хезболла» уже предупредило Вашингтон, что эта атака не останется безнаказанной.

В свою очередь США обвинили «Катаиб Хезболлах» в осуществленном 27 декабря ракетном обстреле иракской базы под Киркуком, в результате которого погиб гражданский американский контрактник, чем и объяснили свою атаку беспилотника.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что 25 человек погибли, 51 ранен в результате авиаударов, которые Соединенные Штаты нанесли по позициям группировки «Хезболла» в Ираке и Сирии.

* — запрещена в РФ.

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