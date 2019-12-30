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США нанесли авиаудары по объектам группировки «Хезболлах» в Сирии и Ираке

, 7:08 Эфирная новость 6

29 декабря американские беспилотные летательные аппараты нанесли удар по позициям ливанской группировки, в результате погибли более 20 человек.

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Фото, видео: REUTERS/Tom Brenner, 5-tv.ru

Тема:
Война в Сирии 4501

25 человек погибли, 51 ранен в результате авиаударов, которые Соединенные Штаты нанесли по позициям группировки «Хезболлах» в Ираке и Сирии. Среди жертв, как сообщается, полевой командир Абу Али аль-Хазали.

Всего было атаковано пять объектов. Речь идет о складах с вооружением, а также о командных центрах, где боевики планировали новые удары по силам коалиции.

В пятницу в результате обстрелов со стороны «Хезболлах» погиб американский военнослужащий. В Пентагоне заявили, что будут и впредь отвечать огнем на любую агрессию против армии США и их союзников.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что солдаты США возвращаются из командировок с тяжелыми заболеваниями. Многие вернувшиеся из Ирака и Афганистана уже умерли, а те, кто живы, словно работали в зоне радиоактивного заражения.

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