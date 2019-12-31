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Новая Зеландия уже встретила Новый год — видео

, 15:32 | Алиса Старжевская Видео 61

Жители тихоокеанского побережья одними из первых отпраздновали начало нового десятилетия.

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Фото, видео: Instagram @marvin5691

Новая Зеландия одной из первых встретила Новый 2020 год. Праздничный фейерверк увидели гости и жители Окленда. Местная телевизионная компания снимала происходящее с вертолета.

 
 
 
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Публикация от Tae Min Choi (@gladiator_tm)

За кадром слышны восторженные крики толпы — новогодний салют длился больше четырех минут. Залпы били в небо не только с акватории Северного Острова Новой Зеландии, но из Скай-тауэра — радиобашни, которая расположена в деловом центре Окленда и составляет 328 метров в высоту.

Instagram @antho.bouino

В ближайшие часы Новый год придет в Австралию и Японию.

Новый 2020 год раньше всех отпраздновали острова Кирибати, Тонга и Самоа, что в юго-западной части Тихого океана.

Ранее 5-tv.ru писал, что Деды Морозы прокатились на гидроциклах по Фонтанке в Петербурге.

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