Новая Зеландия одной из первых встретила Новый 2020 год. Праздничный фейерверк увидели гости и жители Окленда. Местная телевизионная компания снимала происходящее с вертолета.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Tae Min Choi (@gladiator_tm) 31 Дек 2019 в 3:38 PST

За кадром слышны восторженные крики толпы — новогодний салют длился больше четырех минут. Залпы били в небо не только с акватории Северного Острова Новой Зеландии, но из Скай-тауэра — радиобашни, которая расположена в деловом центре Окленда и составляет 328 метров в высоту.

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В ближайшие часы Новый год придет в Австралию и Японию.

Новый 2020 год раньше всех отпраздновали острова Кирибати, Тонга и Самоа, что в юго-западной части Тихого океана.

Ранее 5-tv.ru писал, что Деды Морозы прокатились на гидроциклах по Фонтанке в Петербурге.