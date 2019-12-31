Президент РФ Владимир Путин раскрыл, в чем заключается волшебство Нового года в традиционном праздничном обращении к согражданам.

«Мы с вами на пороге уже третьего десятилетия XXI века. Мы живем в бурное, динамичное, противоречивое время, но мы можем и должны сделать все, чтобы Россия успешно развивалась, чтобы все в нашей жизни менялось только к лучшему», — сказал глава государства.

Он отметил, что всех россиян в канун Нового года объединяет теплота человеческих отношений и дружеского общения. Они выходят на первый план, несмотря на предновогоднюю суету.

«В таких искренних порывах, в чистоте помыслов, в бескорыстной щедрости и проявляется настоящее волшебство новогоднего праздника. Он открывает в людях лучшие черты, преображает мир, наполняя его радостью и улыбками», — отметил Путин.

Президент пожелал, чтобы в каждой семье поселилось взаимопонимание, чтобы родители были здоровы и чувствовали внимание детей, а каждый ребенок знал, что он самый любимый.

«Друзья! Новый год уже у дверей. Пожелаем друг другу и нашей Родине мира, благополучия и процветания. С праздником! С Новым, 2020-м годом!» — пожелал Путин.

Первыми новогоднее обращение президента увидели жители Анадыря и Петропавловска-Камчатского. Там его показали в 15:00 по московскому времени.

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