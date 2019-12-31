В Кремле назвали главное достижение и главную неудачу уходящего года

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал главное достижение и главную неудачу 2019 года. И то, и другое он связал с ситуацией в экономике.

«Какое-то отдельно взятое достижение вряд ли можно назвать, потому что основной целью является благосостояние людей. Действительно, по объективным причинам уровень благосостояния или остался на месте или сокращался. В последние три-четыре года была такая негативная тенденция. В этом году эту тенденцию удалось остановить <…>. Вот это, наверное, главное достижение», — сказал представитель Кремля.

Песков отметил, что пока говорить о каком-то солидном росте нельзя, однако тенденция изменилась. Причем это произошло на фоне «абсолютно гарантированной макроэкономической стабильности». Российская экономика и социальная сфера сохраняют устойчивость, несмотря на «недружественную атмосферу». Этот факт пресс-секретарь президента тоже отнес к главному достижению.

«Если говорить о главной неудаче, то, наверное, это то, что темпы роста пока остаются скромными. И об этом все говорят, что мы не удовлетворены этими темпами роста. Поэтому здесь есть много резервов для, скажем так, наверстывания этих темпов в предстоящие годы», — заключил представитель Кремля.

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