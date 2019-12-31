Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил начать альтернативные поставки нефти в республику. В первую очередь речь идет о поставках железнодорожным транспортом из портов на Балтике, а также поставках за счет нефтепровода «Дружба».

Такое решение Лукашенко озвучил 31 декабря на совещании с руководством нефтехимического комплекса страны, пишет URA.RU.

Кроме того, глава республики распорядился в ближайшие часы завершить переговоры с российскими партнерами и заключить контракты на поставку нефти в страну для обеспечения бесперебойной работы двух нефтеперерабатывающих заводов.

Российский лидер Владимир Путин 30 и 31 декабря провел с белорусским коллегой два телефонных разговора, в ходе которых обсуждались поставки российских нефти и газа в республику. По словам Лукашенко, в 2020 году Белоруссия намерена закупить у России почти 20 миллиардов кубометров газа и 24-25 миллионов тонн нефти.

20 декабря Александр Лукашенко заявлял, что РФ и Белоруссия достигли концептуальной договоренности по газу и нефти на 2020 год.

Нефтепровод «Дружба» выл возведен в 1960-е годы предприятием «Ленгазспецстрой» для доставки нефти из Волго-Уральского нефтегазоносного района в социалистические страны Совета экономической взаимопомощи (СЭВ): Венгрию, Чехословакию, Польшу и ГДР.

Маршрут нефтепровода проходит от Самары до Брянска, и затем в районе белорусского Мозыря разветвляется на два участка: северный (по территории Белоруссии, Польши, Германии, Латвии и Литвы) и южный (по территории Украины, Чехии, Словакии, Венгрии и Хорватии).