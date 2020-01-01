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Экс-жена Марата Башарова показала первенца

, 1:20 | Алиса Старжевская Фото 26

Екатерина Архарова устроила новогоднюю фотосессию с четырехмесячным сыном.

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Фото, видео: Instagram @arharovakatya

Замужем за актером Маратом Башаровым Екатерина Архарова была меньше года — в 2015 году пара развелась. Башаров после нового неудачного брака пока не смог обрести семейное счастье, а вот Архарова смогла найти свою любовь. Она встретила управляющего рыбным рестораном Артема. Влюбленные сыграли свадьбу прошлым летом, а 15 августа девушка родила сына. У себя в блоге Екатерина показала новогоднюю фотосессию с родными мужчинами.

«Дорогие мои! Поздравляем всех с наступающим Новым годом! У меня сложилось впечатление, что уходящий год хотел меня убить, но появление Данечки в нашей жизни, перечеркнуло все невзгоды», — пишет знаменитость.

Instagram @arharovakatya

Влюбленные позировали в джинсах. Артем облачился в белую толстовку, а Архарова — в белую футболку, накинув поверх мех. До сих пор лицо наследника девушка предпочитает скрывать — так она поступила и при публикации нового снимка. 44-летней Екатерина не скрывает, что счастлива — этот ребенок стал для нее первым.

Известно, что Архарова вместе с семьей отправилась праздновать Новый год в Тель-Авив. Пользователи Сети присоединились к поздравлениям инста-блогера. Многие восхитились нежным кадром.

«Какое счастье, когда главный итог года такой»;

«Красивая пара!»;

«Здорово, красиво! С наступающим Новым годом, хорошего зимнего настроения», — прокомментировали пост подписчики.

Ранее 5-tv.ru друзья Башарова и Шевырковой рассказали о примирении супругов.

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