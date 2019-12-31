Видео с места нападения на пост ДПС в Ингушетии

Неизвестные совершили нападение на пост ДПС в столице Ингушетии Магасе. 5-tv.ru публикует видео с места происшествия.

На кадрах можно заметить множество автомобилей полиции — все стоят с включенными мигалками. Также на место происшествия стянули пожарные автомобили и кареты скорой помощи. Движение автомобилей ограничили, перегородив ими же дорогу.

ТАСС со ссылкой на следственно-оперативную группу сообщает, что в результате нападения погиб один полицейский. Еще один правоохранитель ранен. Одного из нападавших ликвидировали.

Как сообщал 5-tv.ru, по предварительной информации, на пост ДПС напали трое неизвестных. Они атаковали полицейских на въезде в Магас. В ходе перестрелки, один злоумышленник был убит, двое получили ранения.