Что изменится в жизни россиян в 2020 году

Социальная защита

Материнский капитал в новом году увеличится на 8,3% и составит 466 тысяч 617 рублей.

Вырастут минимальный и максимальный размер декретных выплат, а также пособие по уходу за ребенком до полутора лет. Кроме того, с полутора до трех лет увеличится срок выплат ежемесячных пособий на детей для малоимущих семей, а нуждающимися в таких выплатах будут теперь считаться получающие не полтора, а два региональных прожиточных минимума на одного члена семьи.

Пенсионный возраст в 2020 году повысится дважды. В первом полугодии он будет продлен на шесть месяцев, во втором еще на год. В итоге к концу года возраст выхода на пенсию для мужчин составит 61,5 года для мужчин и 56,5 лет для женщин.

Ежемесячные выплаты неработающим пенсионерам будут проиндексированы с 1 января на 6,6%. А с апреля на 7% увеличатся еще и социальные пенсии.

Пострадавшие в результате чрезвычайных ситуаций будут освобождены от подоходного налога на получаемую от государства материальную помощь и компенсации. Кроме того, налог не нужно будет платить студентам, курсантам, аспирантам и ординаторам, получившим материальную помощь в размере менее четырех тысяч рублей в год.

В список жизненно необходимых лекарств добавлены еще 24 препарата и один (противовоспалительное средство лорноксикам) исключен.

Работа

Минимальный размер оплаты труда с нового года вырастет на 7,5% и составит 12 130 рублей. По оценкам Минтруда, в результате зарплаты вырастут примерно у 3,2 миллиона россиян.

В новом году в России начинается переход на электронные трудовые книжки. В течение шести месяцев работодатели должны будут выяснить, кто из сотрудников хочет сохранить бумажную версию и в случае согласия вести и электронные, и бумажные документы. Через год, с 2021 года устраивающимся на работу будут оформлять только электронные трудовые книжки.

Самозанятых граждан в 2020 году станет больше. Специальный налог в размере 4% продажу товаров и услуг физлицам и 6% — юрлицам распространен еще на 19 регионов России. При этом от НДФЛ самозанятые освобождены. По прогнозам, выти из тени смогут более двух миллионов работающих на себя.

Налоги и платежи

Тарифы на услуги ЖКХ вырастут с июля 2020 года в среднем на 4,5-5%. Р разных регионах рост цен будет разным — в соответствии с установленными правительством лимитами. Самое большое подорожание услуг будет в Чеченской республике — на 6,5%, наименьшее — ненецком автономном округе — на 2,4%.

В новом году повышается утилизационный сбор на автомобили. Сборы за утилизацию легковых машин с объемом двигателя до литра увеличится на 46,1%, от одного до двух литров — на 112,4%, свыше 3,5 литра — на 145%. В связи с этим эксперты прогнозируют рост цен на новые автомобили на 2%-5%.

Банки отменят комиссионные сборы за денежные переводы между своими клиентами в разных регионах. Но некоторые кредитные учреждения вводят плату за использование системы быстрых платежей.

Владельцам зарегистрированных маломерных судов, в число которых попали и весельные лодки, теперь придется тоже платить транспортный налог.

С пяти до трех лет сокращается срок владения жильем, по истечении которого его можно продать без уплаты налога на доходы физических лиц. Нововведение касается собственников домов и квартир, у которых это единственная жилплощадь.

Работа краудфандинговых интернет-платформ, позволяющих пользователям собирать деньги на различные проекты, будет введена в правовое поле. В частности, сбор привлекающих средства не должен будет превышать один миллиард рублей в год, а инвесторы будут ограничены суммой в 600 тысяч рублей в год.

Рыбалка в 2020 году станет бесплатной. Исключение составят специальные места разведения рыб. Кроме того, жителям Севера, Сибири и Дальнего Востока разрешат использовать сети, а подводная охота на пляжах будет запрещена.

Транспорт

С 1 января зарегистрировать новый автомобиль и получить номера можно будет прямо в автосалоне. Для подержанных машин правила остаются прежними.

С октября 2020 изменятся правила сдачи экзамена для получения прав на вождение автомобилем. Экзамены на «площадке» и в «городе» будут объединены, а их результаты можно будет обжаловать.

Междугородние поезда теперь будут классифицироваться по-новому. Вместо привычных общих, сидячих, плацкартных, купе, СВ и люкс-вагонов РЖД вводит четыре класса обслуживания: бюджет, эконом, комфорт и бизнес.

Животные

Диких животных теперь запрещается держать в квартирах и частных домах. Правда, запрет не распространяется на тех питомцев, которые были приобретены до 2020 года. Кроме того, должны закрыться все контактные зоопарки, размещающиеся в торговых центрах.

Выгул опасных пород собак без намордника и поводка теперь запрещен. В списке животных, на которые распространяется это правило — 12 пород. Нарушителям грозит штраф.

Товары и услуги

С 1 января 2020 года дорожают крепкие алкогольные напитки. Кроме того, акцизы вводятся на виноматериалы, которые до сих пор не облагались налогами.

С нового года вводится акциз в размере 50 рублей на электронные сигареты и в размере 13 рублей на жидкости для них.

Сумма беспошлинной покупки в интернет-магазинах с 1 января снижается с 500 до 200 долларов. При этом максимальный вес не облагаемой налогом посылки остается прежним — 31 килограмм.

С нового года туалеты на всех вокзалах дальнего следования станут бесплатными для всех, а не только для пассажиров, имеющих на руках билеты на поезд.