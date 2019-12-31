Видео с моментом нападения на пост ДПС в Ингушетии

Неизвестные напали на пост ДПС в столице Ингушетии Магасе. 5-tv.ru публикует видео с моментом атаки на дорожных полицейских.

На кадрах с места происшествия видно, как автомобиль на высокой скорости сбивает мужчину. После этого из машины выбегают злоумышленники и нападают на сидящего в машине ДПС полицейского. В конце ролика видно правоохранителей с пистолетами в руках.

В пресс-службе МВД по Ингушетии сообщили, что нападение было совершено 31 декабря в 17:30 по местному времени (совпадает с московским). Объектом атаки стали сотрудники полиции, дежурившие на посту ДПС при въезде в Магас.

В результате нападения пострадали трое полицейских. Нападавшие нейтрализованы. На место происшествия выехало руководство главка МВД по Ингушетии, проводятся необходимые мероприятия.

Один из нападавших был ликвидирован. По информации 5-tv.ru, речь идет о молодом человеке 2001 года рождения.

Как сообщал 5-tv.ru, по предварительной информации, на пост ДПС в Ингушетии напали трое неизвестных. В ходе перестрелки один злоумышленник был убит, двое получили ранения.