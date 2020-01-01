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  4. Птица тупик умеет взять в клюв палочку и почесать себе грудку — забавное видео

Птица тупик умеет взять в клюв палочку и почесать себе грудку — забавное видео

, 4:54 | Сергей Зеленский Видео 44

Теперь ученые гадают, на что еще способны эти морские пернатые.

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Фото, видео: www.globallookpress.com /Harry Laub, YouTube @ScienceAlert

Атлантические тупики (Fratercula, семейство чистиковые) способны захватить палочку клювом и почесать ею свою грудку. Неожиданный момент был зафиксирован на камеры-ловушки на одном из островов вблизи Великобритании. Каково же было удивление орнитологов, когда подобный случай был зафиксирован уже на берегах Исландии, пишет Washingtom Post.

Ученые предполагают, что таким образом пернатые избавляются от клещей. Такой поворот в науке заставляет задуматься, что ранее мозг морских птиц недооценивали.

По словам зоолога Алекса Кацельника, данное поведение подпадает под все современные определения использования орудий.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о самом милом и добром хищнике — панде.

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