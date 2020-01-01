Атлантические тупики (Fratercula, семейство чистиковые) способны захватить палочку клювом и почесать ею свою грудку. Неожиданный момент был зафиксирован на камеры-ловушки на одном из островов вблизи Великобритании. Каково же было удивление орнитологов, когда подобный случай был зафиксирован уже на берегах Исландии, пишет Washingtom Post.

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