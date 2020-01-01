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«Эй красотка! Хорошая погодка!»: 1 января Волочкова выложила пляжное фото

, 11:36 | Валентин Черников Фото 253

Российская балерина встретила 2020 год в Таиланде.

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Фото, видео: Instagram @volochkova_art

Знойное фото с пляжа Анастасии Волочковой покорило ее фанатов. Балерина отпраздновала Новый год в Таиланде и выложила в Instagram фрагмент отдыха в тропическом государстве. На снимке звезда лежит на берегу Андаманского моря в алом купальнике, демонстрируя подписчикам свои прелести.

«А как начался ваш первый день нового года?» — спросила автор поста.

Instagram @volochkova_art

Большая часть поклонников оценила солнечный кадр с Пхукета и порадовалась за счастливую знаменитость. Другие пользователи сочли такую демонстрацию хорошей жизни неуместной, о чем сообщили Волочковой в комментариях. Остальные отметили сногсшибательную фигуру Анастасии и поздравили ее с наступившим праздником.

«К чему эта показуха? Кайфуйте с размахом королевской сдержанности, а не воспитанницы школы интерната»;

«Обалденная фигура!»

«Как всегда, на высоте, Счастья, здоровья, любви, успеха в следующем году!»

«Заслуженный отдых! Анастасия молодец! И пусть весь мир подождет»;

«Эй красотка! Хорошая погодка! С Новым 2020 годом! Счастья вам, Настя!», — откликнулись юзеры.

Ранее 5-tv.ru писал, что Анастасия Волочкова шокировала поклонников малым размером купальника.

 

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