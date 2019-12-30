Анастасия Волочкова шокировала поклонников малым размером купальника

Российская балерина Анастасия Волочкова поделилась с подписчиками фотографией с отдыха. Звезда позирует в раздельном купальнике на фоне моря, выставив одну ножку вперед. Известно, что местом для отпуска танцовщица выбрала популярный у российских туристов остров Пхукет в Таиланде. Снимком балерина поделилась на своей странице в Instagram.

«Наконец-то! Пляж! Я заслужила. Море, яхта, солнце, любовь!» — подписала пост знаменитость.

Однако хейтеры крайне негативно отреагировали на такую публикацию. Они написали Волочковой, что купальник ей не идет, а кроме того он ей мал.

«Пошло»;

«Купальник маловат»;

«Ужас, просто ужас…зачем такое ужасное тело выставлять?»;

«Настя, ну вы достойная артистка, что же вы себя не любите. Сейчас такие стильные, модные купальники, а вы в каких-то маломерках всегда, и это так некрасиво и вам не по статусу. Без обид», — написали юзеры.

Instagram @volochkova_art

А поклонники артистки, несмотря на злобные комментарии, пожелали любимице счастливого отдыха и написали комплименты под постом.

«Настя, вы роскошная девушка!»;

«Вот классно, классно! Нигде не висит жир, подтянутая фигура! Вы молодец»;

«Отличного отдыха! И забудьте о всех злопыхателях, наслаждайтесь», — посоветовали поклонники.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Анастасия Волочкова похвасталась кружевными трусиками.