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Более 30 животных сгорели заживо в зоопарке Германии в канун Нового года

, 13:03 | Светлана Шевченко Видео 114

Страшный пожар произошел в вольере обитали несколько видов человекообразных обезьян.

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Фото, видео: Twitter @SaschaStracks, Instagram @friseuramko, @beautygossiptogo, @carlo_coox, @dey.44

Более 30 животных сгорели заживо в зоопарке немецкого города Крефельд в канун Нового года. Об этом сообщается на странице учреждения в Facebook.

«Все наши худшие опасения стали реальностью. В вольере с обезьянами нет выживших животных… Вскоре после полуночи нас поразила невообразимая трагедия. Наш дом с человекообразными обезьянами сгорел дотла», — говорится в заявлении администрации.

Местная полиция начала расследование обстоятельств произошедшего. Среди версий — искра от новогоднего фейерверка.

Известно, что в вольере обитали несколько видов человекообразных обезьян — шимпанзе, орангутаны, игрунки и другие. Расположенный рядом вольер с гориллами не пострадал.

В первый день нового года зоопарк, как уточнили в администрации, будет закрыт.

«Пожалуйста, поймите, что мы пока находимся в смятении и не можем точно сказать, требуется ли нам помощь и какая», — поблагодарили жителей города в учреждении.

В сети в память о погибших животных пользователи выкладывают памятную фотографию с их изображением.

Instagram.com @stephis.kleinewelt

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что эксперты полагают — разрушенный страшным пожаром Собор Парижской Богоматери полностью будет восстановить нельзя.

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