Эксперты полагают, что Нотр-Дам де Пари нельзя полностью восстановить

Знаменитый Нотр-Дам де Пари, возможно, не удастся восстановить полностью. Настоятель собора сообщил, что здание находится в крайне хрупком состоянии. Строительные леса, установленные еще до апрельского пожара, в любой момент могут обрушиться и нанести дополнительный урон и так пострадавшему символу французской столицы. Впервые с 1803-го года Рождество в Париже прошло без огней Нотр-Дама, и местные жители думают, что к этому пора привыкать.

У многих семей есть традиция каждый год ходить туда на рождественскую мессу. Похоже, обстоятельства заставят эту традицию нарушить.

Президент Франции Эммануэль Макрон обещал восстановить Нотр-Дам к Олимпийским играм — они пройдут в Париже в 2024 году. Но эксперты сомневаются в реалистичности этих планов. Они уверены — реконструкция начнется не раньше, чем через год, и займет много времени.