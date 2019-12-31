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Эксперты полагают, что Нотр-Дам де Пари нельзя полностью восстановить

, 21:00 Эфирная новость 14

Впервые с 1803-го года Рождество в Париже прошло без огней Нотр-Дама, и местные жители думают, что к этому пора привыкать.

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Фото, видео: Instagram @notredamedeparis, 5-tv.ru

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Пожар в Соборе Парижской Богоматери 54

Знаменитый Нотр-Дам де Пари, возможно, не удастся восстановить полностью. Настоятель собора сообщил, что здание находится в крайне хрупком состоянии. Строительные леса, установленные еще до апрельского пожара, в любой момент могут обрушиться и нанести дополнительный урон и так пострадавшему символу французской столицы. Впервые с 1803-го года Рождество в Париже прошло без огней Нотр-Дама, и местные жители думают, что к этому пора привыкать. 

У многих семей есть традиция каждый год ходить туда на рождественскую мессу. Похоже, обстоятельства заставят эту традицию нарушить.

Президент Франции Эммануэль Макрон обещал восстановить Нотр-Дам к Олимпийским играм — они пройдут в Париже в 2024 году. Но эксперты сомневаются в реалистичности этих планов. Они уверены — реконструкция начнется не раньше, чем через год, и займет много времени.

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