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Новак озвучил вариант достройки «Северного потока — 2»

, 20:29 | Сергей Зеленский Видео 59

По мнению министра энергетики РФ, завершение проекта ожидается до конца 2020 года.

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Фото, видео: nord-stream2.com, globallookpress.com /Ministry of Energy Russia

Тема:
Северный поток — 2 190

Министр энергетики Александр Новак рассказал о возможном варианте завершения проекта «Северный поток — 2» с помощью трубоукладчика «Газпрома» — «Академик Черский». Глава ведомства отметил, что в настоящее время судно находится на Дальнем Востоке, и для его дополнительного оснащения потребуется некоторое время.

Новак также отметил, что ожидает запуска газопровода до конца 2020 года, пишет RT.

О том, что у России есть технические возможности достроить трубопровод, накануне сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

США потребовали от компаний, прокладывающих трубопроводы в рамках проекта «Северный поток — 2» и «Турецкий поток» немедленно остановить строительство. Компания Allseas, которая занимается ниткой для голубого топлива по дну Балтийского моря, уже приостановила работу и отозвала специальные суда. При этом осталось уложить около 160 из 2 460 километров трубопровода.

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