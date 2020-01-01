Видео: факельные шествия в честь Бандеры проходят в Киеве

В Киеве 1 января проходит традиционное ежегодное факельное шествие. Мероприятие посвящено 111-й годовщине со дня рождения Степана Бандеры.

Началось мероприятие в парке Тараса Шевченко. С собой участники мемориальной акции также принесли государственные флаги и барабаны.

Степан Бандера возглавлял националистическое движение на Украине, а также руководил двумя организациями нацистского характера, запрещенными в России. Был организатором нескольких терактов. Несколько лет назад день рождения радикала — 1 января — был объявлен государственным праздником на Украине.

Ранее 5-tv.ru писал о 60-летней годовщине со дня казни Степана Бандеры.