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Видео: факельные шествия в честь Бандеры проходят в Киеве

, 21:04 | Анастасия Игонина Видео 59

День рождения украинского националиста в Незалежной признан государственным праздником.

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Фото, видео: tsn.ua, YouTube @GolosTV UA

В Киеве 1 января проходит традиционное ежегодное факельное шествие. Мероприятие посвящено 111-й годовщине со дня рождения Степана Бандеры.

Началось мероприятие в парке Тараса Шевченко. С собой участники мемориальной акции также принесли государственные флаги и барабаны.

Степан Бандера возглавлял националистическое движение на Украине, а также руководил двумя организациями нацистского характера, запрещенными в России. Был организатором нескольких терактов. Несколько лет назад день рождения радикала — 1 января — был объявлен государственным праздником на Украине.

Ранее 5-tv.ru писал о 60-летней годовщине со дня казни Степана Бандеры.

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