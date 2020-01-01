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Упс! Грандиозное пиротехническое шоу в Лондоне провалилось из-за ветра

, 22:13 | Анастасия Игонина Фото 83

Вместо традиционного новогоднего фейерверка жители и гости британской столицы увидели только стену дыма.

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Фото, видео: www.globallookpress.com © Martyn Wheatley, Twitter @Matt40443057

Новогодний фейерверк в Лондоне обернулся полным фиаско. Грандиозное пиротехническое шоу, на которое было потрачено два миллиона фунта стерлингов (около 164 миллионов рублей — Прим.ред.), превратилось в густую дымовую завесу.

Порядка 100 тысяч жителей и гостей британской столицы собрались в центре города, чтобы посмотреть на ежегодный новогодний фейерверк. Однако вместо красочных фото зрителям пришлось делиться в социальных сетях снимками плотных клубов дыма, образовавшихся после детонации пиротехники.

Городские власти объяснили провал мероприятия погодными условиями, передает Daily Mail. По словам мэра Лондона Садика Хана, все дело в том, что ветер дул не в ту сторону — вместо того, чтобы разгонять дым, он сдвигал его все ближе к зрителям.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как встретили Новый год в Новой Зеландии.

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