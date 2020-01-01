Упс! Грандиозное пиротехническое шоу в Лондоне провалилось из-за ветра

Новогодний фейерверк в Лондоне обернулся полным фиаско. Грандиозное пиротехническое шоу, на которое было потрачено два миллиона фунта стерлингов (около 164 миллионов рублей — Прим.ред.), превратилось в густую дымовую завесу.

Порядка 100 тысяч жителей и гостей британской столицы собрались в центре города, чтобы посмотреть на ежегодный новогодний фейерверк. Однако вместо красочных фото зрителям пришлось делиться в социальных сетях снимками плотных клубов дыма, образовавшихся после детонации пиротехники.

Городские власти объяснили провал мероприятия погодными условиями, передает Daily Mail. По словам мэра Лондона Садика Хана, все дело в том, что ветер дул не в ту сторону — вместо того, чтобы разгонять дым, он сдвигал его все ближе к зрителям.

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