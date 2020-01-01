«Папа ушел, потому что ты плохо себя вел»: Борис Корчевников рассказал о своих тайнах

Телеведущий Борис Корчевников в своем шоу «Судьба человека» на федеральном телеканале постоянно раскрывает секреты отечественных знаменитостей перед многомиллионной аудиторией. Сам Корчевников не раз рассказывал подробности и сокровенные моменты и своей личной жизни, пишет Дни.ру.

Известно, что Борис рос без отца. Актер вспоминает, что мать не считалась с его детской натурой и грубо отвечала на вопросы, связанные с папой. К слову, с отцом Корчевников познакомился в 13-летнем возрасте — Вячеслав Орлов более 30 лет служил директором Театра имени Пушкина.

«Моя мама мне говорила: «Папа ушел, потому что ты плохо себя вел», — рассказывал шоумен.

Корчевников не скрывал, что родительница растила его в строгости — она часто физически наказывала мальчика за непослушание. Но за прошлое звездный сын не судит мать, а наоборот считает, что женщина сама в праве выбирать какими методами воспитывать свое чадо.

Телеведущий откровенно заявил, что боится одиночества. Борису уже 37 лет и за это время артист не смог обзавестись ни семьей, ни детьми.

Тяжелым испытанием для него стало борьба со страшной болезнью — несколько лет назад у популярного ведущего была обнаружена опухоль на слуховом нерве. После сложного курса лечения и реабилитации, Корчевников набрал вес, что не смогли не заметить продюсеры передачи и ее зрители.

«Я за последние несколько месяцев немного поправился, потому что тоже лечился. Все уже позади, я иду на поправку. Но мне приходилось читать про себя столько недоброго: как я разжирел. Хватало сил относиться к этому с улыбкой», — пояснял ведущий шоу «Судьба человека».

Ране 5-tv.ru писал, что поклонники предположили, что страшная болезнь вернулась к Корчевникову.