Поклонники предположили, что страшная болезнь вернулась к Корчевникову

Подписчики страницы Бориса Корчевникова в Instagram всерьез забеспокоились его здоровьем. В последнее время ведущий периодически набирает и сбрасывает вес. В кадре он появляется бледный, с отеками на лице.

Таким его увидели в одном из последних эфиров шоу «Судьба человека». Очередным гостем программы стал актер Сергей Белоголовцев. Актер дал Корчевникову откровенное интервью о карьере, семье и тяжелой болезни одного из сыновей. Зрители посочувствовали шоумену, но не меньше внимания обратили на состояние ведущего. В комментариях под видео Бориса атаковали вопросами о самочувствии.

То же самое произошло под фото из Иерусалима, куда отправилась знаменитость. На нем недавно располневший ведущий вновь предстал похудевшим. Фолловеры предположили, что их любимец вновь борется с опухолью головного мозга. Четыре года назад ему удалили доброкачественное образование, задев при этом слуховой нерв. Тогда Корчевников пошел на поправку и вернулся к работе.

Летом 2019 года Корчевников признался, что набрал вес после прохождения курса лечения. От чего именно лечился Борис, он не сообщил. Фанаты предположили, что давняя болезнь вновь дала о себе знать. Звезда экрана в очередной раз успокоил поклонников в микроблоге, сообщив, что с ним все хорошо.

Ранее 5-tv.ru писал, что Корчевников рассказал о том, как его била мать.