Гороскоп на 2 января: Растущая Луна в Овне предостерегает от импульсивных поступков

Виски — это, конечно, здорово, но вы когда-нибудь начинали свой день с крутого чайного гриба? Сегодня Вселенная предлагает вам попробовать что-нибудь новое и необычное. Как насчет того, чтобы отправиться с друзьями покататься на сноубордах? Это может принести вам море счастья и радости. Однако празднование не должно сказываться на вашем физическом здоровье. Установите прецедент для того, каким вы хотите видеть грядущий год.

Иногда события разворачиваются не так, как мы себе представляли, и это может быть хорошо. Сегодня Вселенная находится в настроении вмешаться в вашу жизнь и преподнести целую кучу сюрпризов. Речь идет о случайных встречах и сообщениях. Это означает, что вы на правильном пути. Поверьте, что ваша романтическая жизнь вот-вот наполнится магией. Если Вселенная разлучила вас и вашу вторую половинку, приготовьтесь к воссоединению.

Только когда вы потратите время, чтобы напитать свой дух энергией, вы сможете выполнить свой священный долг и начать служить благу. Время, которое вы посвящаете себе — священно, Тельцы. Иногда ничего не делать — так же важно, как и отмечать задачи в вашем списке дел и проявлять инициативу в отношении своей миссии по захвату мира. Так что ешьте, молитесь, любите и немного танцуйте. Готовьте себе еду, слушая любимую песню. Что если в этом секрет восстановления баланса в ваших отношениях?

Овен, ваше психическое здоровье так же важно, как и ваше физическое. Возьмите на себя ответственность за то, как вы себя чувствуете. Приложите усилия, чтобы понять ваши триггеры. Помните, что осознание — это первый шаг к исцелению и внесению позитивных изменений. Не уклоняйтесь от работы с терапевтом, если это поможет облегчить процесс. Некоторые из вас могут бороться с эмоциональной болью. Начните инвестировать в отношения, которые соответствуют высшему благу.

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 2 января, Луна в Овне может повлиять на энергетику многих людей. Некоторым стоит держаться подальше от острых предметов и огня. Также рекомендуется отложить дела, которые требуют продуманности, поскольку любая неточность может обернуться негативными последствиями.

♌ Лев

Поставить себя на первое место никогда не легко, но вы сделали свой выбор, Львы. Теперь пришло время сообщить другим людям, где вы стоите. Внесите ясность в происходящее в ваших отношениях. Одинокие Львы, на рынке любви в начале года могут появиться радостные вести. Ключ к проявлению любви: будьте открытыми, оставляя свои суждения и предубеждения в стороне. Помните, что иногда не стоит загадывать наперед. Наслаждайтесь моментом здесь и сейчас.

Космический совет: будьте уверены в том, где вы стоите.

♍ Дева

Это только начало, Девы. На вашем пути гораздо больше богатства и изобилия. Не забывайте оставаться открытыми. Поблагодарите Вселенную за все, что у вас есть, и за все, что еще впереди. У некоторых из вас может появиться настроение для баловства. Если вы думаете об инвестициях в новое ювелирное изделие или о стрижке, которая заставит вас чувствовать себя как Джей Ло, то боги Красоты болеют за вас.

Космический совет: приготовьтесь сиять!

♎ Весы

Вы не можете жить в прошлом или будущем. Если вы будете оглядываться назад, вы упустите то, что вам предлагает настоящее. Освободите себя от внутренних конфликтов и вернитесь в настоящее, Весы. Призовите свою силу обратно. У некоторых из вас может возникнуть соблазн вернуться к кому-то, с кем вы давно расстались. Есть причина, по которой отношения не сложились в прошлом. Если вы оба не работаете для достижения одних и тех же целей, вы не сможете достичь успеха и на этот раз.

Космический совет: не думайте о прошлом, живите настоящим.

♏ Скорпион

Скорпионы, ваше прошлое не всегда было ярким и красочным. Более того, на самом деле, некоторые ситуации, отношения и действия отняли у вас больше сил, чем вы были готовы отдать. Прежде чем начать все заново, позвольте себе в последний раз взглянуть на боль, потери и горе, с которыми вам пришлось столкнуться. Вместо того, чтобы спрашивать Вселенную: «почему это случилось со мной?», спросите «для чего это произошло?». Известно, что страдание — это наждачная бумага для нашего воплощения. Она делает свою работу по формированию нас.

Космический совет: будьте благодарны за боль и страдания.

♐ Стрелец

Да, мы знаем, насколько вы упрямы, Стрельцы. Но вы действительно хотите подтолкнуть других к точке, где они практически ломаются? Не позволяйте своему эго быть причиной, по которой вы упускаете свою священную и чистую любовь. Начало года — хорошее время, чтобы проанализировать состояние своего внутреннего «я», возможно необходимо вырвать несколько сорняков, прежде чем сажать новые семена. Сад должен быть ухожен. Космический совет: держите свое эго при себе, это приведет ко многим личным победам.

♑ Козерог

Что вы делаете, когда сталкиваетесь с несправедливостью? Вы опускаетесь до уровня обидчика? Позволяете ли вы богам кармы вмешиваться в дела от своего имени? Козероги, иногда чем меньше делаешь, тем больше получаешь. Продолжайте добросовестно жить и будьте готовы наблюдать за раскрытием поэтической справедливости. Козероги, которые работали до мозга костей, подумайте о том, чтобы взять перерыв для перекалибровки. Еще не поздно спланировать отпуск.

Космический совет: все будет разворачиваться так, как должно.

♒ Водолей

Процитируем наиболее часто используемое утверждение для самопомощи: изменение — единственная константа. То, что вы показали на этой неделе, это мужество в своих лучших проявлениях. Похлопайте себя по плечу, Водолеи. Следующий шаг: столкновение с тем чувством неадекватности внутри вас, которое заставляет вас соглашаться на меньшее или унижать себя. Может ли это быть связано с детской травмой? Сейчас самое время вывести своих внутренних демонов на разговор.

Космический совет: вы вполне справляетесь с изменениями. Будьте милосердны к себе.

♊ Рыбы

Когда вы возлагаете ответственность за свое счастье на другого человека, чаще всего вы сталкиваетесь с разочарованием. Никто не понимает вас так, как вы сами. Освободите себя от нереальных ожиданий, Рыбы. Сосредоточьтесь на создании жизни, которую вы заслуживаете, что вызывает радость, вдохновение и игривость. Это также время неопределенности, и вы можете понять, что нет прямых ответов. Найдите смелость, необходимую для катания на волнах бушующего моря. Верьте, что облака со временем рассеются.

Космический совет: положитесь на себя, и вы найдете счастье.

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