Видео: Сергей Лазарев зарыдал, не успев загадать желание с боем курантов

Сергей Лазарев картинно зарыдал, поняв, что не успел загадать заветное желание с боем курантов в новогоднюю ночь. Кадры, которые запечатлели это недоразумение, певец выложил в сторис на своей странице в Instagram.

На видео артисты поднимают бокалы, включив обращение президента РФ и бой часов на экране смартфона. Однако в какой-то момент выяснилось, что трансляция в интернете шла с опозданием, и желание Лазарев загадал, когда на самом деле полночь уже наступила.

«Чертово интернет-телевидение. Придется пить по следующему часовому поясу», — смеясь, возмутился артист.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Сергей Лазарев привлекал к себе внимание и затроллил гостей на вечеринке в честь дня рождения звездного фотографа Даниила Величко.