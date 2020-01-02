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Новогодний фейерверк в ОАЭ поразил мир и попал в Книгу рекордов Гиннесса

, 2:32 | Светлана Александрова Видео 54

Красочным шоу в Рас-эль-Хайме любовались миллиарды людей по всему миру.

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Фото, видео: www.globallookpress.com © Jannis GroÃx.e via www.imago-ima, Twitter @FaAlbloushi, @R_Al3meeri

Город Рас-эль-Хайма в Объединенных Арабских Эмиратах поразил мир в новогоднюю ночь самым роскошным фейерверком, который вошел в Книгу рекордов Гиннесса сразу в двух номинациях — как «самый высокий водопад фейерверков» и как «самое крупномасштабное пиротехническое шоу с использованием беспилотников». Видеозаписи, сделанные как профессиональными операторами, так и простыми зрителями набирают просмотры в интернете.

Как сообщили организаторы зрелища, во время 13-минутного представления, начавшегося ровно в полночь 1 января, снаряды запускались одновременно со 173 летательных аппаратов. А максимальная высота каскада огней составила около 3,8 километров — это на 300 метров выше прошлого рекорда, принадлежащего японскому городу Фукуока.

Сообщается, что за шоу в Рас-эль-Хайме следили тысячи зрителей, а благодаря онлайн-трансляции, их общее число достигло миллиарда человек.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что грандиозный новогодний фейерверк в Лондоне стоимостью два миллиона фунтов стерлингов превратился в густую дымовую завесу из-за сильного ветра, который подул не в ту сторону.

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