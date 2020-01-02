«Я могу с тобой спокойно стареть?» Галкин ответил на вопрос об измене Пугачевой

Максим Галкин рассказал в интервью Ирине Шихман о семейной жизни с Аллой Пугачевой и о том, как шесть лет назад они с Аллой Пугачевой решили стать родителями. По словам юмориста, это была инициатива его супруги, пишет KP.RU.

«Мы об этом заговорили после свадьбы, еще за 11 лет до этого она заморозила свои яйцеклетки. Я сразу же поддержал ее замечательную идею стать родителями», — признался юморист.

Звездная пара воспользовалась услугами суррогатной матери, которую найти им помогли специалисты. По словам Галкина, они лично с женщиной не были знакомы, и она также не знала, для кого вынашивает детей. Также он рассказал, что перед свадьбой с Пугачевой он пообещал, что никогда ей не изменит.

«Алла спросила: „Я могу с тобой спокойно стареть?“ Я ей ответил: да. Я пообещал, что не изменю ей, не изменю своего отношения к нашей семье. Она может быть спокойной», — сказал Максим Галкин в YouTube-шоу «А поговорить?».

Также он признался, что он не чувствует возраста Примадонны, несмотря на то, что младше певицы на 27 лет.

«Изначально, когда мы встретились, я был пенсионер в душе, а она молодая. Она более легкая на подъем, легкая в принятии решений. Разница в возрасте возлагает на меня двойную ответственность перед нашими детьми», — говорит он.

По словам Максима, Алла очень ответственная мать. Она показывает ему, как правильно вести себя при детях, как говорить.

«Я гораздо более вспыльчивый, чем Алла, хотя так и не скажешь, и менее сдержанный. И если бы не она, я бы пару раз уже прикрикнул на детей. Они не знают, что такое повышенный голос, не знают, что такое ссоры, не слышали, чтобы при них кто-то выяснял отношения в доме. Поэтому они такие веселые и счастливые», — признается артист.

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