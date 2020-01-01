Лиза и Гарри Галкины поэтично поздравили подписчиков с Новым годом

Максим Галкин не устает рассказывать подписчикам о своих талантливых детях. В этот раз в своем блоге в Instagram юморист показал, как его малыши встретили Новый год — Гарри и Лиза с выражением прочитали красивое стихотворение.

«Дорогие подписчики, вся наша семья поздравляет вас с наступающим! Будьте счастливы и успешны в 2020! С любовью смотрите на мир и пусть мир вам отвечает взаимностью!» — поздравил поклонников Максим под видео.

Малыши поэтично рассказали о том, как они рады в новогоднюю ночь есть сладости и ложиться поздно спать.

Подписчики отметили, что артистичная Лиза явно не теряется на импровизированной сцене, в отличие от скромника Гарри.

«Чудо! Деточки ваши это просто чудо!» — комментирует Виктория Боня.

«Ребята большие молодцы! Счастья, любви, жизненной силы и энергии вам всем в новом году!»;

«Какие же прекрасные Лиза с Гарри. Спасибо за поздравления! И Вашу семью с наступающим Новым годом!» — написали восторженные юзеры.

Ранее 5-tv.ru писал, что Максим Галкин растрогал фанатов архивным новогодним роликом.