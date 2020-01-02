Женщина-успех: Яна Рудковская в блестящем платье празднует день рождения

Продюсер Яна Рудковская 2 января отмечает день рождения. Супруге знаменитого фигуриста Евгения Плющенко исполнилось 45 лет. Звезда опубликовала снимки в своем Instagram-профиле в праздничном наряде. Женщина позирует на фоне новогодней елки в золотом блестящем платье со шлейфом. На первом снимке знаменитость держит шарики, а на втором — домашнего питомца.

«С днем рождения меня. Лучший для меня подарок — 22000 зрителей сегодня на двух шоу #золушкаплющенко и полный sold-out. Я счастлива, что, то, чем я занимаюсь имеет такой успех у зрителей!» — подписала пост звезда.

Instagram @rudkovskayaofficial

Поклонники засыпали комплиментами Рудковскую и написали ей самые теплые и искренние поздравления под постом. К их словам присоединились шоумен Максим Галкин, актриса Олеся Судзиловская, певица Светлана Лобода и многие другие.

«С днем рождения, Яна! Будь счастлива!» — написал он.

«Яночка, с днем рождения! Желаний, свершений, признания!»;

«Ты просто герой!!! Сил тебе, красотка, на все задуманное в 2020! Ты можешь все, мы это отлично знаем. Целую и обнимаю тебя в Твой День! Будь счастлива», — написали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Плющенко привел в дом нового жильца втайне от жены.