«Короля Мерседесов» Людвига Байсера избили и ограбили в центре Москвы

Известного автоблогера Людвига Байсера неизвестный избил и ограбил 1 января в районе станции московского метро «Красные ворота» на улице Садовой-Спасской.

Как уточняют источники 5-tv.ru, «Король Мерседесов» направлялся в столичную деревню Дудкино. По улице он двигался пешком. При столкновении с грабителем звезда интернета получил множественные ножевые ранения запястья. Злоумышленник отобрал у него мобильный телефон и ключи от машины. Серьезных увечий Байсер не получил. От госпитализации он отказался.

В сети блогер известен в кругах любителей автомобилей. Людвиг Байсер получил популярность благодаря обзорам машин разных марок, класса и стоимости на YouTube и в социальных сетях. Прозвище «Король Мерседесов» закрепилось за ним после многочисленных обзоров машин марки Mercedes-Benz, к которым знаменитость питает особую слабость.

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