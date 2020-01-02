Пятнадцать человек погибли при крушении Ан-12 в Судане

Авиакатастрофа самолета Ан-12 унесла жизни 15 человек в Эль-Генейне, административном центре Западного Дарфура в Судане. Воздушное судно рухнуло сразу же после взлета, пишет РИА Новости.

По данным местных СМИ, на борту находились чиновники. В частности, среди них были трое представителей местного судейского корпуса и сотрудник Всемирной продовольственной организации ООН.

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Ан-12 — советский военно-транспортный самолет, разработанный в 1950-х годах. Воздушное судно оснащено четырьмя моторами, имеет хвостовой грузовой люк. Фюзеляж самолета с приподнятой хвостовой частью обеспечивает удобные условия погрузки и выгрузки крупногабаритных грузов, а также их парашютное десантирование. Шасси обладает высокой проходимостью, что позволяет ему взлетать с грунтовых, заснеженных и ледовых аэродромов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что после вынужденной посадки вертолета Минобороны Тайваня были найдены живыми десять человек.