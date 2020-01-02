  1. Пятый канал
  4. Пятнадцать человек погибли при крушении Ан-12 в Судане

Пятнадцать человек погибли при крушении Ан-12 в Судане

, 23:07 | Сергей Зеленский Фото 77

На борту находились местные чиновники и сотрудник ООН.

Фото: Debriefer.net

Авиакатастрофа самолета Ан-12 унесла жизни 15 человек в Эль-Генейне, административном центре Западного Дарфура в Судане. Воздушное судно рухнуло сразу же после взлета, пишет РИА Новости.

По данным местных СМИ, на борту находились чиновники. В частности, среди них были трое представителей местного судейского корпуса и сотрудник Всемирной продовольственной организации ООН.

Twitter.com @assawsanaNews

Ан-12 — советский военно-транспортный самолет, разработанный в 1950-х годах. Воздушное судно оснащено четырьмя моторами, имеет хвостовой грузовой люк. Фюзеляж самолета с приподнятой хвостовой частью обеспечивает удобные условия погрузки и выгрузки крупногабаритных грузов, а также их парашютное десантирование. Шасси обладает высокой проходимостью, что позволяет ему взлетать с грунтовых, заснеженных и ледовых аэродромов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что после вынужденной посадки вертолета Минобороны Тайваня были найдены живыми десять человек.

Читайте также

+5° Атмосферное давление 753 мм рт. ст.
Относительная влажность 81%
61.91
-0.12 69.38
0.04
Ксения Собчак показала наступившему году неприличный жест

Последние новости

23:26
Облака как дым от пожара: Жители Петербурга испугались за «Лахта-центр»
23:07
Пятнадцать человек погибли при крушении Ан-12 в Судане
22:49
Лифт рухнул в многоэтажке в Рязани, а прибывший на место ЧП инженер развел руками
22:29
Авиадрифт: пилот боком посадил пассажирский самолет в Великобритании — видео
22:05
Падение горящего мужчины с крыши дома в Петербурге попало на видео
21:41
Похищение девочки в новогоднюю ночь в Москве оказалось спасением

Сейчас читают

Падение горящего мужчины с крыши дома в Петербурге попало на видео
«Достойные оценят»: Волочкова полностью обнажилась и дала отпор хейтерам
Падающий с крыши мужчина рухнул на проходящую у дома женщину в центре Петербурга

Новости СМИ2

Интересные материалы

Анастасия Волочкова: биография и лучшие фото из Инстаграма
Новый год 2020 — как встречают в России
🌟 Ольга Бузова: биография звезды [песни и фото]
🌟 Сергей Зверев: полная биография и фото [про сына тоже]