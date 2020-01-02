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  4. После вынужденной посадки вертолета Минобороны Тайваня найдены живыми десять человек

После вынужденной посадки вертолета Минобороны Тайваня найдены живыми десять человек

, 7:07 | Алиса Маркова 45

Поиски еще троих продолжаются. Известно, что на борту вертолета находился начальник Генштаба, а также другие высокопоставленные чиновники страны.

Фото: www.globallookpress.com © Staff Sgt. Roberto Di Giovine

Десятерых пассажиров вертолета Black Hawk Министерства обороны Тайваня удалось найти живыми после вынужденной посадки воздушного судна. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ. По данным агентства, поиски еще троих людей продолжаются.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что около 9 часов утра по местному времени появилось сообщение о пропаже связи с вертолетом Министерства обороны страны. На борту вертолета находился начальник Генштаба генерал-полковник Шэнь Имин, а также другие высокопоставленные чиновники страны. Позже появились данные, что вертолет совершил вынужденную посадку в одном из горных районов вблизи города Илань.

Представитель военного ведомства в ходе пресс-конференции заявил, что Шэнь Имин был в числе тех, кого нашли живыми. На место ЧП прибыл глава Минобороны Янь Дэфа. Он контролирует ход спасательной операции.

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