Гороскоп на 3 января: девятый лунный день сулит конфликты и беды

Если вы фрилансер, предприниматель на дому или владелец малого бизнеса, пришло ваше время блистать. Продолжайте творить, находясь в пространстве, наполненном любовью. Вселенная на вашей стороне, она поможет вам достичь новых высот. Те, кто возглавляют более крупные организации, должны брать пример с более мелких. Помните, что целое больше, чем сумма его частей. Также звезды напоминают, что порой сотрудничество превосходит конкуренцию.

Забраться на вершину — это только первый шаг, Близнецы. Настоящее достижение в том, чтобы оставаться там сезон за сезоном. Два слова: терпение и настойчивость. Помните, вы только начали свой путь. Когда вам приходится выбирать между качеством и количеством, берите первое. Всегда. И помните, что вы заслужили право говорить «нет», когда хотите.

Тельцы, знаете ли вы о Брэндоне Стэнтоне. Он строил успешную карьеру в торговле облигациями, но он бросил работу, потому что мечтал сфотографировать около десяти тысяч человек в Нью-Йорке. Кто бросает хорошую работу, чтобы фотографировать других людей, верно? Но если бы он этого не сделал, то не родился бы фотоблог жителей Нью-Йорка, а Брэндон Стэнтон так бы и остался простым и никому не известным финансистом. Тельцы, что вдохновляет вас в этой истории успеха? Ни одна идея не является слишком маленькой или большой. Поэтому слушайте, что говорит вам ваше сердце, и вносите свой вклад в мир по-своему.

Ваша голова и сердце сегодня могут конфликтовать. Однако ответ на вопрос куда двигаться не должен быть таким уж сложным. Вселенная советует последовать зову своего сердца. Как только вы решите делать то, что у вас получается лучше всего, то, вы почувствуете, как налаживается ваша жизнь. Позже вы поймете, что ступили на путь изобилия.

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 3 января, Луна находится в фазе первой четверти. Кроме того, это девятый лунный день, который в астрологии называется критическим. А все потому, что, как правило, в этот день у людей происходят различные неприятности. Поэтому представителям всех знаков зодиака сегодня стоит быть предельно внимательными.

♌ Лев

Обстоятельства требуют, чтобы вы использовали дипломатию, и умение общаться с умом. Считайте себя посланником, эмиссаром, а не врагом. Поскольку вы облегчаете переговоры с людьми в организации, не забудьте оставить свою гордость в стороне. Да, это означает, что нужно принимать свои ошибки там, где это необходимо, и помнить о высшем благе. Именно такое отношение будет поддерживать рост и развитие.

Космический совет: учитесь общаться мудро и четко.

♍ Дева

Говорят, когда ученик будет готов, появится и учитель. Как это верно для того места, где вы сейчас находитесь, Девы! Вселенная приготовила для вас кое-кого, способного стать вашим наставником, мудрым старейшиной. Будьте благодарны за его покровительство. Изменение перспективы может стать ответом на навигацию по сложному ландшафту. Грядут монументальные изменения в вашей жизни.

Космический совет: мудрые слова вашего наставника помогут увидеть ситуацию в ином свете.

♎ Весы

Есть друзья, которые дают советы по отношениям, и предлагают текилу, чтобы вы забыли о своих бедах. Есть товарищи, которые вычеркивают вас из жизни из-за вашего выбора образа жизни. А есть те, кто побуждают вас проснуться на рассвете на пробежку, и мотивируют вас отправиться в путешествие за приключениями. Каждый из них важен, Весы. Каждый из них обогащает вас необходимым жизненным опытом. Когда вы начинаете новый год, отправьте во Вселенную молитву благодарности за людей, которые во многих отношениях делают вашу жизнь особенной.

Космический совет: цените своих друзей и поблагодарите недругов.

♏ Скорпион

Идея — это просто идея, пока вы не примените ее на практике. То, что требует этот день: большая степень инноваций и инициативы. Как вы можете подготовить почву для позитивных перемен, Скорпионы? Вам следует руководствоваться своим высшим «я» на каждом шагу. Некоторые из вас сегодня могут подумать о том, чтобы вложить деньги в собственную идею или пойти по предпринимательскому пути. Вселенная говорит, что время пришло. Однако действовать без промедления в девятый лунный день — не стоит. Отложите затею на время.

Космический совет: замрите на старте, вот-вот прозвучит сигнал!

♐ Стрелец

Львов не заботит мнение овец. Вы уже лидер стаи, Стрелец. Не позволяйте демону неуверенности в себе испортить вашу игру. Значит ли это, что вы собираетесь воевать с окружающими? Нет, если вы не хотите. Вместо того, чтобы навязывать свои взгляды другим, дайте им факты. То, как вы будете приводить свои аргументы, будет иметь значение. Космический совет: избавьтесь от демона неуверенности.

♑ Козерог

В этом мире есть два типа людей: те, кто ждет, когда что-то случится, и те, кто заставляет что-то происходить. Когда вы восстановите свою силу в этом году, вы начнете осознавать свою способность привлекать возможности, которые в конечном итоге приведут к успеху. Не упустите возможность, Козероги! Вопрос, который вам стоит задать себе, прежде чем перейти к следующему этапу: «Как я ограничиваю себя?». Настало время выйти за пределы добровольной тюрьмы.

Космический совет: приготовьтесь шагнуть на новый уровень.

♒ Водолей

Время для предприимчивости и риска пришло, Водолеи. Новый год требует нового и от вас. Вас ждет изобилие, если вы будете использовать возможности в нужное время. Обратите внимание, что территория, на которую вы метите, неизвестна, более того есть вещи, что вы не знаете. В такие моменты лучше всего быть спонтанными и следовать космическим сигналам. Помните, это нормально иногда спотыкаться и падать. Если вы не познаете неудачу, вы никогда не оцените успех.

Космический совет: не бойтесь быть спонтанными!

♊ Рыбы

Обратите внимание на возможности, которые открываются для вас. Ответ на вопрос «куда мне идти?» можно найти, заглянув внутрь себя. Не позволяйте неуверенности в себе быть причиной, по которой вы упускаете уникальную возможность. Сказать «да» одной вещи, может означать отказ от другой. Разве это так уж плохо?

Космический совет: пусть ваше высшее «я» поможет сделать непростой выбор.

Ранее 5-tv.ru публиковал астрологический прогноз на неделю с 30 декабря по 5 января.