Ракеты взрываются возле международного аэропорта Багдада, звучит сирена

Несколько ракет взорвались вблизи международного аэропорта иракской столицы. Очевидцы сообщают, что разносится вой сирены. По предварительным данным, погибли несколько человек, еще 12 ранены.

Ракеты упали вблизи военных объектов иракской армии и международной коалиции. Воздушная гавань закрыта, полеты приостановлены, передает РИА Новости.

Обстановка в Багдаде обострилась во время массовой акции протеста у стен американского посольства 31 декабря. Иракцы пришли в ярость после предпринятой за день до этого атаки ВВС США на лагерь шиитской группировки «Хезболла» в пограничном с Сирией иракском городе Эль-Каим. В результате налета погибли 25 человек, не менее 50 получили ранения.

Собравшиеся возле американской дипмиссии сотни людей смогли поджечь стену здания и ворота. Полиция применила против них слезоточивый газ и даже гранаты. В итоге по меньшей мере десять человек пострадали.

При этом сообщалось, что дипкорпус успел вылететь из международного аэропорта иракской столицы до начала беспорядков.

Вечером 1 января акция протеста завершилась, все демонстранты покинули район диппредставительства США.

Ранее 5-tv.ru подробно рассказывал о шиитской группировке «Катаиб Хезболла».