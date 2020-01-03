Стало известно, где Владимир Зеленский отдыхает в новогодние выходные

Президент Украины Владимир Зеленский проводит новогодние каникулы на горнолыжном курорте Буковель в предгорье Карпат. Об этом стало известно от его сограждан, которые опубликовали в соцсетях совместные с главой государства снимки.

На фото лидер Незалежной одет в полную экипировку — на нем защитный шлем и горнолыжный костюм.

Instagram @kolia_sofron

А вот его предшественник Петр Порошенко улетел с семьей в Катар, чтобы оттуда отправиться на острова в Индийском океане. При этом уже 9 января «шоколадного короля» ожидают на допрос в Государственном бюро расследований Украины по делу о государственной измене, пишет KP.UA.

Другие чиновники Незалежной тоже предпочли зарубежный отдых. Так, мэр города Днепр Борис Филатов осваивает просторы Новой Зеландии на «двухколесном коне».

Facebook @Borys Filatov

А депутат Верховной рады Сергей Лещенко на Новый год попросил оливье, сидя в кафе в центре Лиссабона.

Instagram @sergii_leshchenko

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Зеленский отчитал чиновника за несерьезное отношение к проблеме отопления на Украине.