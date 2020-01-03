  1. Пятый канал
  4. Стало известно, где Владимир Зеленский отдыхает в новогодние выходные

Стало известно, где Владимир Зеленский отдыхает в новогодние выходные

, 4:49 | Сергей Зеленский Фото 57

Украинский лидер отправился кататься на лыжах.

Фото: Zuma\TASS

Президент Украины Владимир Зеленский проводит новогодние каникулы на горнолыжном курорте Буковель в предгорье Карпат. Об этом стало известно от его сограждан, которые опубликовали в соцсетях совместные с главой государства снимки.

На фото лидер Незалежной одет в полную экипировку — на нем защитный шлем и горнолыжный костюм.

Instagram @kolia_sofron

А вот его предшественник Петр Порошенко улетел с семьей в Катар, чтобы оттуда отправиться на острова в Индийском океане. При этом уже 9 января «шоколадного короля» ожидают на допрос в Государственном бюро расследований Украины по делу о государственной измене, пишет KP.UA.

Другие чиновники Незалежной тоже предпочли зарубежный отдых. Так, мэр города Днепр Борис Филатов осваивает просторы Новой Зеландии на «двухколесном коне».

Facebook @Borys Filatov

А депутат Верховной рады Сергей Лещенко на Новый год попросил оливье, сидя в кафе в центре Лиссабона.

Instagram @sergii_leshchenko

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Зеленский отчитал чиновника за несерьезное отношение к проблеме отопления на Украине.

Читайте также

+5° Атмосферное давление 752 мм рт. ст.
Относительная влажность 81%
61.91
-0.12 69.38
0.04
Гороскоп на 3 января: девятый лунный день сулит конфликты и беды

Последние новости

5:18
Петарда взорвалась в руках омича в новогоднюю ночь — жуткие кадры
4:49
Стало известно, где Владимир Зеленский отдыхает в новогодние выходные
4:21
«Настоящий артист»: Полина Гагарина назвала своего победителя шоу «Голос»
3:54
Сотрудники МЧС вытащили мужчину из Москвы-реки
3:27
Пьяный водитель в Ленобласти разогнался до 200 километров в час и устроил ДТП
3:00
Гороскоп на 3 января: девятый лунный день сулит конфликты и беды

Сейчас читают

Гороскоп на 3 января: девятый лунный день сулит конфликты и беды
Похищение девочки в новогоднюю ночь в Москве оказалось спасением
Падающий с крыши мужчина рухнул на проходящую у дома женщину в центре Петербурга

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Анастасия Волочкова: биография и лучшие фото из Инстаграма
Новый год 2020 — как встречают в России
🌟 Ольга Бузова: биография звезды [песни и фото]
🌟 Сергей Зверев: полная биография и фото [про сына тоже]