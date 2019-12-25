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«Скажу адрес вашего дома»: Зеленский отчитал чиновника за несерьезное отношение к проблеме отопления

, 7:43 Эфирная новость 48

Жители Незалежной жалуются на отсутствие отопления и высокие тарифы, — и все это на фоне все еще не решенного вопроса с транзитом российского газа.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Lydie Gigerichova; 5-tv.ru

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У властей Украины пока не получается решить проблемы с отоплением. На его отсутствие жалуются жители регионов. Их также возмущают тарифы, которые не изменились, несмотря на снижение цен на топливо. Под угрозой и транзит российского газа, договориться о котором сторонам пока не удалось.

У президента Владимира Зеленского в итоге сдали нервы. Он публично отчитал чиновника, который несерьезно отнесся к проблеме.  Что чиновник ответил президенту — осталось за кадром.

В то же время украинский Кабмин провел экстренное заседание по вопросу газовых переговоров с Россией. Соответствующая запись об этом появилась в Telegram от депутата Рады от партии «Европейская солидарность» Алексея Гончаренко.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что вице-премьер России Дмитрий Козак рассказал о цене на транзит газа через Украину.

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