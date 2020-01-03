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  4. Петарда взорвалась в руках омича в новогоднюю ночь — жуткие кадры

Петарда взорвалась в руках омича в новогоднюю ночь — жуткие кадры

, 5:18 | Сергей Зеленский Видео 27

В результате детонации мужчину отбросило на землю.

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Фото, видео: ИТАР-ТАСС/ Александра Мудрац, YouTube @Город55 Омск

Житель Омска пострадал в результате непредвиденного взрыва петарды прямо в его руках. Мужчину отбросило на землю. Инцидент произошел в новогоднюю ночь.

На кадрах очевидцев видно, что попытка запуска фейерверка была предпринята вблизи многоэтажного дома с балконами, то есть любитель петард не просто не подумал о себе, но и об окружающих.

Как сообщает издание «Город55», пострадавшему помогли подняться и судя по всему, серьезных травм он не получил.

МЧС в очередной раз предупреждает с осторожностью запускать фейерверки на специально предусмотренных для этого площадках.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что на северо-западе Москвы взрывом петарды выбило стекла в доме.

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