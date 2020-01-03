Житель Омска пострадал в результате непредвиденного взрыва петарды прямо в его руках. Мужчину отбросило на землю. Инцидент произошел в новогоднюю ночь.

На кадрах очевидцев видно, что попытка запуска фейерверка была предпринята вблизи многоэтажного дома с балконами, то есть любитель петард не просто не подумал о себе, но и об окружающих.

Как сообщает издание «Город55», пострадавшему помогли подняться и судя по всему, серьезных травм он не получил.

МЧС в очередной раз предупреждает с осторожностью запускать фейерверки на специально предусмотренных для этого площадках.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что на северо-западе Москвы взрывом петарды выбило стекла в доме.