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Злой рок? Умер вдовец дочери Уитни Хьюстон

, 7:26 | Сергей Зеленский Фото 51

Причиной смерти 30-летнего Ника Гордона стала передозировка наркотиков.

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Фото, видео: Instagram @nickdgordon

Воспитанник всемирно известной американской певицы Уитни Хьюстон и возлюбленный ее дочери Бобби Кристины Браун — Ник Гордон был найден мертвым. Причиной смерти объявлена передозировка наркотиков. Как отмечает издание popculture, мужчина 1 января был доставлен в больницу, но врачи не смогли его спасти.

Хьюстон воспитывала его с 12-летнего возраста, а когда Кристина и Ник выросли, то полюбили друг друга.

Череда роковых событий преследует семью певицы. Ее саму нашли мертвой в ванной гостиничного номера в Лос-Анджелесе в 2012 году. Экспертиза установила, что артистка умерла от атеросклеротической болезни сердца и употребления запрещенных веществ.

Дочь в возрасте 22 лет скончалась от передозировки наркотиков. Интоксикация от употребления запрещенных веществ привела к необратимому повреждению головного мозга и коме, из которой девушка так и не вышла. Теперь еще и 30-летний Ник умер по этой же причине.

Последний пост в его Instagram был посвящен именно его возлюбленной. Он опубликовал скрин ее послания, в котором она защищала их отношения от хейтеров.

При этом после смерти Кристины суд признал Гордона «юридически ответственным» за смерть своей гражданской жены — он часто избивал ее и воровал деньги.

Ранее 5-tv.ru передавал, что спустя годы после смерти Уитни Хьюстон вышла ее новая песня.

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