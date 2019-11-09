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«Было прекрасно»: Подруга Уитни Хьюстон рассказала об интимной близости с певицей

, 8:31 | Карина Бернтгольц Видео 63

Робин Кроуфорд подтвердила слухи о романе со всемирно известной звездой.

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Фото, видео: DPA

Лучшая подруга американской поп-дивы Уитни Хьюстон подтвердила слухи об их романе. Ранее о бисексуальности звезды сообщил ее супруг Бобби Браун.

В своих мемуарах «Моя жизнь с Уитни Хьюстон» Робин Кроуфорд подробно рассказала о своих отношениях со звездой. Женщина призналась, что буквально с первого взгляда влюбилась в певицу, а та сразу ответила взаимностью. Роман двух подруг развивался довольно стремительно: вскоре после знакомства они поцеловались, а затем провели вместе ночь.

«Именно этим летом мы впервые встретились. Это был первый раз, когда мы поцеловались. Это не было запланировано, это просто произошло. Это было прекрасно. Вскоре после этого мы провели ночь вместе», — цитирует Кроуфорд NBC.

Подруга Хьюстон призналась, что артистка боялась осуждения публики, поэтому они были вынуждены скрывать свои чувства. Кроме того, отношения женщин не одобряла и мать исполнительницы, из-за этого звезда была вынуждена встречаться со своей возлюбленной тайно.

«Уитни знала, что я люблю ее, и я знала, что мои чувства взаимны. Мы были всем друг для друга и поклялись всегда быть рядом», — отметила Кроуфорд.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что новая песня Уитни Хьюстон вышла спустя семь лет после смерти певицы.

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