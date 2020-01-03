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  4. Воспитатель в детсаду Татарстана швырнула ребенка под стол — шокирующее видео

Воспитатель в детсаду Татарстана швырнула ребенка под стол — шокирующее видео

, 6:14 | Сергей Зеленский Видео 71

Женщину уже уволили, в дошкольном учреждении идет проверка.

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Фото, видео: ИТАР-ТАСС/ Валерий Касаткин, ВКонтакте @region_kazan116

В одном из детских садов города Арска в Татарстане воспитатель накричала на ребенка, после чего грубо вывела его из круга танцующих малышей и толкнула под стол. Видеозапись инцидента опубликована в паблике «Регион-116|Казань» во ВКонтакте.

Более того, прежде чем пихнуть мальчика, женщина надавала ему подзатыльников. Затем она усадила его на стул, в то время как остальные продолжали участвовать в игре.

В администрации Арского района сообщили, что воспитательницу группы уже уволили, а с музыкальным работником договор расторгнут досрочно. На время разбирательств заведующую отстранили от дел. В прокуратуре республики сообщили, что ведомство уже проводит проверку по факту инцидента.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что около 60 воспитанников детсада заболели сальмонеллезом в Ханты-Мансийске.

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