Белоруссия заявила об отсутствии поставок нефти из России с 1 января. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на свои источники в нефтяной отрасли соседнего государства.

При этом собеседник агентства заверил, что в настоящее время белорусские НПЗ работают на оставшихся запасах в штатном режиме.

Как сообщал ранее 5-tv.ru переговоры о поставках нефти из России в Белоруссию продолжались до позднего вечера 31 декабря. Пресс-служба белорусского лидера Александра Лукашенко сообщала что, была достигнута договоренность с российским правительством о поставках нефтепродуктов без каких-либо контрактов.

В то же время, президент России Владимир Путин 30 и 31 декабря провел с белорусским коллегой два телефонных разговора, в ходе которых обсуждались поставки российских нефти и газа в республику. По словам Лукашенко, в 2020 году Белоруссия намерена закупить у России почти 20 миллиардов кубометров газа и 24-25 миллионов тонн нефти.

20 декабря Александр Лукашенко заявлял, что РФ и Белоруссия достигли концептуальной договоренности по газу и нефти на 2020 год.