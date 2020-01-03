Почему в новогодние праздники разрушается эмоциональный фон человека?

Ежедневные вечеринки и встречи с близкими в новогодние праздники чреваты разрушением эмоционального фона из-за частого выплеска эмоций. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщила член Федерации психологов образования РФ, доцент Московского городского педагогического университета Юлия Челышева.

По ее словам, все праздничные дни человек находится в состоянии сильного эмоционального возбуждения на фоне сюрпризов, подарков и веселого времяпровождения. Он выплескивает эмоции, никак их не восстанавливая. И со временем устает от друзей и родственников. Ему становится грустно и неинтересно.

Для восстановления эмоционального баланса психолог рекомендует не переусердствовать со встречами, а между ними заниматься спортом и гулять. Жителям мегаполисов в особенности полезно проводить время за прогулками по городу, чтобы получать удовольствие от иллюминации и царящего вокруг праздничного настроения.

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