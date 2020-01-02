Как правильно организовать детский отдых в новогодние каникулы

Дети во время новогодних праздников должны чередовать пассивный отдых с активным. Об этом URA.RU рассказали детские психологи.

«Лучше всего сочетать активные игры и совместный просмотр мультиков. Самый главный критерий: чтобы все были довольны, и все всем нравилось», — считает Ирина Таранова, руководитель педиатрического отделения Международного института психосоматического здоровья.

Она отметила, что дети могут смотреть мультфильмы и без присмотра взрослых. Однако в таком случае лучше заранее узнать содержание картины. Важно, чтобы там не было сцен, которые могут испугать ребенка или навредить его психике.

С этим мнением согласилась детский психолог и психоаналитик Полина Малахова. Она отметила, что мультфильм должен быть понятен ребенку. При этом важно не концентрироваться только на пассивном отдыхе.

«Помимо мультиков, нужно помнить и про активный отдых. Важно соизмерять нагрузку. Если из 24 часов в сутках ребенок большую часть проводит перед телевизором, то что-то пошло не так», — сказала Малахова.

К слову о мультфильмах, ранее 5-tv.ru сообщал, что новогоднюю серию «Возвращения в Простоквашино» посмотрели более миллиона раз.