Самбурская объявила челлендж по ловле такси высоко задранной ногой

Актриса Настасья Самбурская объявила на своей странице в Instagram новый челлендж. Его суть заключается в том, чтобы поймать такси на дороге высоко задранной ногой.
«Ищу мужа. Ой, таксиста!», — подписала Самбурская фото, на котором необычным образом голосует на дороге в компании подруг.
Позже она опубликовала в сторис снимок, сделанный в том же месте. Подпись на фото гласит: «Начинаем! #самбучеллендж».
В комментариях интересуются, способствует ли использование ноги вместо руки вызову такси, а также делают актрисе комплементы. Дошло и до сравнений с Волочковой.
«Каков итог? Нашла таксиста?» — спросил поклонник, на что Самбурская в шутку ответила: «Нет, так в итоге там и стою».
«100% не долго ждать пришлось»;
«Прекрасные ноги»;
«Какая длинная нога»;
«Волочкова нервно в сторонке курит», — написали пользователи.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Настасья Самбурская выгнулась в бикини, притворившись обнаженной Эшли Грехем.