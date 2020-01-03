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Самбурская объявила челлендж по ловле такси высоко задранной ногой

, 21:19 | Игорь Рязов Фото 156

Актриса пошутила, намекнув, что ее метод может привлечь не только таксиста, но и мужа.

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Фото, видео: Instagram @samburskaya

Актриса Настасья Самбурская объявила на своей странице в Instagram новый челлендж. Его суть заключается в том, чтобы поймать такси на дороге высоко задранной ногой.

«Ищу мужа. Ой, таксиста!», — подписала Самбурская фото, на котором необычным образом голосует на дороге в компании подруг.

Позже она опубликовала в сторис снимок, сделанный в том же месте. Подпись на фото гласит: «Начинаем! #самбучеллендж».

Instagram @samburskaya

В комментариях интересуются, способствует ли использование ноги вместо руки вызову такси, а также делают актрисе комплементы. Дошло и до сравнений с Волочковой.

«Каков итог? Нашла таксиста?» — спросил поклонник, на что Самбурская в шутку ответила: «Нет, так в итоге там и стою».

«100% не долго ждать пришлось»;

«Прекрасные ноги»;

«Какая длинная нога»;

«Волочкова нервно в сторонке курит», — написали пользователи.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Настасья Самбурская выгнулась в бикини, притворившись обнаженной Эшли Грехем.

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